Ayuda extra al AEM de 50.000 €

La Paeria aprobó ayer una subvención de carácter excepcional de 50.000 euros para el AEM, tras la solicitud que presentó la entidad por el impacto económico que supone competir en Primera Federación, la segunda categoría del fútbol español femenino, con desplazamientos por toda España. El conjunto leridano percibirá así un ingreso extra al margen de los 25.000 euros que se estipulaban en el proyecto de presupuestos de la Paeria para 2026, en el que también se concretaba la pérdida de la ayuda complementaria de 22.200 euros por el resto de actividades de la entidad.

Tras el anuncio de la Paeria, el presidente del AEM, Paco García, valoró positivamente la decisión. “Todo lo que venga de más es bueno. El ayuntamiento está haciendo las cosas mejor con nosotros y estamos en la línea correcta. Estoy agradecido de que piensen en el deporte femenino de esta ciudad y espero que siga siendo así en el futuro”, añadió.

Estos 50.000 euros extras también serán muy positivos para el presupuesto del equipo que, según el presidente, “está cuadrado desde principios de temporada” y gracias a las subvenciones del ayuntamiento (75.000 euros), la Diputación de Lleida (90.000 euros), la Generalitat de Catalunya (100.000 euros), las ayudas de la Federación Española y los ingresos del fútbol base de la entidad, entre otros. Asimismo, la Paeria resaltó en el comunicado que “la presencia del primer equipo del AEM en una categoría de alto nivel proyecta el nombre de Lleida, incrementa la visibilidad deportiva de la ciudad y genera un retorno en forma de promoción turística y dinamización del comercio local”.

Por otro lado, la Junta del Gobierno Local también tiró adelante el convenio de cesión de uso común especial del campo del Recasens. Así como ya hizo semanas atrás con el Força Lleida para el uso del Barris Nord, el Pons Lleida y el Lleida Handbol para el del Onze de Setembre y el Balàfia Vòlei para el Juanjo Garra. Sobre el acuerdo, el presidente del AEM aseguró que “es un convenio a cuatro años que para nosotros significa todo. Aun así, seguiremos luchando por tener una concesión, que es lo que realmente queremos”, concluyó.

No volverá al Camp d’Esports hasta que se mejore el césped

El AEM volverá a los entrenamientos este viernes 2 de enero para preparar el duelo del sábado 11 ante el Barça B, que se disputará en el campo de fútbol del Recasens por el mal estado del césped del Camp d'Esports. Durante este parón de invierno, el conjunto del Segrià comenzó las tareas de sustitución del césped del Recasens y, mientras no haya ningún contratiempo, podrá jugar el primer partido de la segunda vuelta en el campo del Secà de Sant Pere. Aun así, el club no descarta volver al Camp d'Esports cuando se solucionen los problemas con el terreno de juego, puesto que, como explicaba el presidente, Paco García, “es importante para el fútbol femenino de la ciudad”. A pocos días para regresar a la actividad, desde el club siguen trabajando en posibles fichajes con el objetivo de incorporar al menos una jugadora por línea que les permita seguir con la buena dinámica y salir de la zona de descenso.