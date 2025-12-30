El Barça y Araujo regresan ante su afición

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barça regresó ayer al trabajo tras el parón navideño con el tradicional entrenamiento de puertas abiertas en el Estadi Johan Cruyff, en una sesión marcada por la presencia de Ronald Araujo, tras un mes de baja por problemas de salud mental, y Dani Olmo y que sirvió para empezar a preparar el derbi del sábado ante el RCD Espanyol. El equipo dirigido por Hansi Flick dejó atrás los días festivos y se reencontró con la afición en una jornada especial, enmarcada en el programa solidario 'Pulseras Blaugranas', que congregó a 5.530 espectadores en las gradas del estadio de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Por otro lado, también estuvo presente el capitán, Marc-André ter Stegen, que en los últimos días se ha rumoreado sobre su posible cesión al Girona por un período de seis meses como sustituto de Livakovic.