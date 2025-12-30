El Grupo Vall Companys impulsa la educación nutricional en la base

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Grupo Vall Companys ha cerrado 2025 con un impacto directo en más de 1.200 niños y niñas a través de un programa de charlas de alimentación saludable desarrolladas junto a clubes deportivos de toda España, una iniciativa que pone en valor el papel de la nutrición equilibrada como pilar fundamental para el crecimiento, el bienestar y el rendimiento de los jóvenes deportistas. A lo largo de este año, distintas empresas del grupo junto al programa Empresa Saludable, han impulsado estas sesiones formativas en colaboración con los clubes a los que patrocinan. De esta forma, se han acercado conceptos clave sobre alimentación saludable, nutrientes esenciales y la importancia de la proteína en la práctica deportiva. Las charlas, adaptadas a cada franja de edad, han combinado divulgación y ejemplos prácticos, con el objetivo de fomentar hábitos responsables que perduren en el tiempo.

El programa ha contado con la participación de AVIGAL, junto al Club Balonmano Teucro; Cárnicas Cinco Villas, con la Sociedad Deportiva Ejea; y Agrocesa, en colaboración con el Valladolid Tierno Galván FS. También han formado parte de esta iniciativa Ca Na Paulina, junto a la Unión Deportiva Collerense; Paletas Marpa, con dos sesiones desarrolladas con el Valencia Basket; y Carnicería Matiz, en colaboración con el CD Marchamalo. Asimismo, Patel ha participado junto al FC Corcó, mientras que el propio Grupo Vall Companys ha impulsado acciones con entidades de la provincia leridana, como el Hiopos Lleida, Atlètic Segre y clubes locales de Alcarràs.

Este programa de charlas se enmarca en el compromiso de Vall Companys y sus empresas con la responsabilidad social, la educación y el deporte base.