Robert Martínez, protagonista en la Gala de les Estrelles

El técnico balagariense Robert Martínez fue uno de los protagonistas de la decimotercera edición de la Gala de les Estrelles del fútbol catalán, que ayer premió a los mejores del año. El actual seleccionador de Portugal fue galardonado con el premio al mejor entrenador, que recibió de manos de Jordi Cruyff. Los mejores jugadores fueron los azulgranas Lamine Yamal y Aitana Bonmatí, mientras que Pau Cubarsí y Clara Serrajordi recibieron el premio a la excelencia joven masculina y femenina, y Javi Puado y Alèxia Putellas a los máximos goleadores. También asistieron a la gala celebrada en Barcelona otros dos leridanos, Bojan Krkic y Joan Capdevila, en representación del Barça y el Espanyol, respectivamente.