El Lleida busca un refuerzo para suplir a Claudia Moreno

El Lleida Handbol deberá mirar de nuevo al mercado después de confirmarse la baja de larga duración de Claudia Moreno, que el pasado lunes pasó por quirófano y estará, al menos, cuatro meses apartada de las pistas, casi el tiempo que queda de competición. La jugadora de Cieza fue el fichaje estrella del conjunto leridano para su debut en la División de Honor Oro, la segunda a nivel estatal, y el único que llegaba de la máxima categoría, pero sus problemas que ha ido arrastrando en el hombro izquierdo le han impedido tener continuidad. De hecho, solo ha podido jugar unos minutos en la final de la Supercopa de Catalunya frente al Granollers y en la tercera jornada en la pista del Mislata, donde se resintió de las molestias en el hombro que ya arrastraba de la temporada pasada en el Balonmano Valladolid.

Inicialmente los médicos apostaron por un tratamiento conservador, pero a mediados de noviembre se decidió que la mejor solución era la cirugía y el pasado lunes fue operada por el doctor Puertas en la clínica Vithas de Lleida. Moreno, de 20 años, recibió ayer el alta hospitalaria y ya se encuentra descansando su casa de Cieza. Se espera que el periodo de recuperación se alargue, al menos, unos cuatro meses, lo que obligará al club a buscar un refuerzo en el mercado de invierno, cuyo plazo expira el 31 de enero, dado que la plantilla queda aún más corta de lo que ya era.

“Será complicado porque el mercado es el que es y nuestra economía no da para mucho, pero el objetivo es fichar a una jugadora de primera línea que tenga gol, sobre todo, y que pueda jugar por la derecha”, afirmó ayer el director deportivo, Txema del Rosal. El club se está centrando sobre todo en el mercado de la División de Honor Plata, ya que de la misma categoría no puede fichar a nadie y tampoco se contempla, de momento, la cesión de algún club de la categoría Élite.

Para acometer este fichaje, el club ha pedido a la Paeria una ayuda extra al margen de la subvención que reciben por convenio, que es de solo 12.000 euros. “Económicamente este fichaje es muy complicado, ya que supondrá hacer un gasto no contemplado en el presupuesto, pero confiamos que la llegada de apoyos externos, como el del ayuntamiento, que nos transmitió su compromiso y voluntad de estudiar una aportación extra para afrontar los desplazamientos por toda España, nos ayuden en este esfuerzo complementario”, afirmó la presidenta del Lleida HC, Divina Farreny.