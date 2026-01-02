El Barça proyecta unos ingresos de 360 millones

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Barça mira al futuro con el Spotify Camp Nou como pilar central de su recuperación económica. Manel del Río, CEO del club desde hace unos tres meses, puso cifras y plazos en una entrevista a TV3. Explicó que el club está a la espera de obtener una tercera licencia que permitiría abrir la grada de Gol Nord y la zona de animación, un paso clave para alcanzar un aforo de 62.000 espectadores, que podría ser una realidad ante el Oviedo en el primer partido en casa de 2026 si el ayuntamiento da el visto bueno.

La previsión del club es que la remodelación completa, incluida la cubierta, esté finalizada a finales de 2027. Sin embargo, el impacto económico empezaría antes. Según avanzó el CEO azulgrana, ya la próxima temporada el estadio podría alcanzar las 105.000 localidades, aún sin techo, pero con la tercera grada y las zonas VIP plenamente operativas. Ese escenario es el que dispara las aspiraciones económicas del Barça, que proyecta unos ingresos anuales de alrededor de 360 millones de euros, una cifra que permitiría empezar a reducir una deuda que ronda actualmente los 1.400 millones, la más elevada del fútbol europeo.

Por otra parte, el club ha rescindido el contrato de patrocinio suscrito hasta 2028 con Zero-Knowledge Proof (ZKP), una empresa relacionada con la tecnología ‘blockchain’, por incumplimiento de contrato.