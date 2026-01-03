Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El técnico del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, no pudo reprimir un “estamos reventados” ayer tras el partido destacando “una victoria a la que le doy mucho valor por ser fuera y ante uno de esos equipos con los que tenemos presupuestos más igualados”. Encuentra alabó a sus jugadores: “Solo puedo tener palabras de agradecimiento y ahora toca prepararse para el próximo partido porque el domingo tenemos un partido muy difícil”. Después de seis derrotas consecutivas, el Hiopos logró un triunfo que, según el técnico leridano, “seguro que nos beneficiará haber acabado con esta mala dinámica. Cuando pierdes muy seguido te da miedo tirar y ves la canasta más pequeña, te entra la desconfianza y los pases no los ves claros”. "Por eso insisto en que hay que darle mucho valor a esta victoria y debemos seguir en esta línea porque es la que nos dará el éxito a final de temporada”, se explayó.

Encuentra también tuvo palabras de agradecimiento para la afición desplazada hasta Andorra. “Los del Nucli Bordeus y la afición tienen un mérito increíble. Están a las duras y a las maduras. Son los mejores”, resaltó. De cara al partido de mañana ante el Casademont Zaragoza dijo: “Estamos reventados, con molestias y cansados, pero estoy seguro que, cuando haya momentos que nos cueste porque llegaremos muy justitos físicamente, estando todos unidos y conjuntados con nuestra gente sacaremos el partido adelante”.

Finalmente, se le preguntó por el frustrado fichaje del base Xavier Castañeda, que no pasó la revisión médica con el Hiopos y que ayer fue uno de los destacados en su debut con el Andorra. “De temas médicos no puedo opinar. No puedo decir nada”, concluyó.

Castañeda se encaró con Encuentra

Horas antes del inicio del partido, el Morabanc Andorra anunció la incorporación de Xavier Castañeda, el jugador que una semana antes se había entrenado a las órdenes de Gerard Encuentra y que acabó siendo descartado al no superar la revisión médica. El base estadounidense debutó y llegó a encararse con Encuentra cogiéndose los genitales, acción que le recriminó el técnico.

El Amara cierra hoy la primera fase

El Amara Lleida cierra esta tarde (16.00) en el Barris Nord la primera fase de la recién estrenada LigaU recibiendo al Bilbao, un duelo intrascendente en el que el equipo de Borja Comenge intentará sumar la tercera victoria. La segunda fase arrancará el 16 de enero.

El Girona gana ‘in extremis’ en Manresa

El Girona, con una canasta de Geben en el último segundo, asaltó el Nou Congost para sumar su primer triunfo fuera de casa (95-97). También ganaron Barça y Valencia.