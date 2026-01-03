¡Vuelven a ganar!

El Hiopos Lleida se reencontró ayer con la victoria (79-87) después de casi dos meses sin ganar y seis derrotas consecutivas que habían hecho saltar todas las alarmas. El equipo de Gerard Encuentra recuperó su esencia, su poderío coral, liderados por Batemon, Ejim, Paulí y Golomán, y en una gran segunda parte tumbó a un rival directo, el Morabanc Andorra, para sumar su quinta victoria de la temporada y mantener así las tres de ventaja sobre las posiciones de descenso que marca el Burgos, que esta jornada había ganado.

Gerard Encuentra salió con el quinteto tipo de los últimos partidos, una vez recuperado Batemon, con la única novedad de Millán Jiménez, que de no jugar ni un segundo en Girona salió de titular. El primer cuarto se mantuvo muy igualado, si bien los andorranos lograron cerrarlo con su máxima renta, seis puntos (21-15), gracias en parte a su mayor acierto de dos puntos y al rebote ofensivo. Ahí volvió a estar blando el Hiopos. Sin cerrar su canasta, no pudo lanzar el contragolpe, aunque logró sacar rédito merced a su mejoría en el rebote de ataque respecto a Girona –en un solo cuarto capturó tantos como en el último partido–.

Pero la falta de acierto le impidió mandar en el luminoso hasta superado el ecuador de un segundo periodo marcado por las faltas, que hizo que el ritmo bajara alarmantemente. A falta de tiro exterior, Batemon, que no intentó ni un tiro en los primeros 20 minutos, se vistió de asistente y tuvo en Golomán a su mejor socio. El de Milwaukee repartió cuatro pases de mérito, tres de ellos al pívot húngaro, que en el minuto 16 puso por primera vez por delante a su equipo (28-29). En ese momento apareció Castañeda. Apenas unas horas después de anunciarse su fichaje, el base al que el Hiopos había descartado la semana pasada hizo su debut y su primera acción fue sacarle una antideportiva muy rigurosa a Agada.

Sin ritmo por las continuas interrupciones por las faltas, el juego se ceñía a acciones aisladas, entre ellas un triple de Jiménez que devolvía la ventaja a los de burdeos (33-34), que encadenaron varias acciones desafortunadas al final y permitieron un triple de Kuric y dos tiros libres de Castañeda para cerrar con tres puntos de desventaja (37-34) una primera parte que duró casi una hora.

De regreso de los vestuarios, Batemon despertó en ataque y sus puntos permitieron al Hiopos darle la vuelta al marcador y llegar a dominar por una renta de seis puntos superado el ecuador del tercer periodo (47-53), tras completar un parcial de 0-7. En ese momento irrumpió Castañeda, que dio aire a su equipo. Un triple rompió la racha leridana y poco después encadenó siete puntos seguidos para darle la vuelta al marcador (61-60), aunque el Hiopos paró la sangría y cerró el tercer cuarto tres puntos arriba (61-64).

El cuadro leridano entró mal en el último asalto y el Andorra lo aprovechó para situarse de nuevo por delante (66-65), con Pustovyi haciendo mucho daño en la pintura. Encuentra tuvo que pedir dos tiempos muertos en poco más de tres minutos, el último con 70-68, y de regreso el Hiopos asestó el golpe con un parcial de 0-8: triple de Agada, bandeja de Batemon tras robar un balón y 2+1 de Ejim para situar el 70-76 a falta de menos de dos minutos y medio.

La victoria estaba encarada, pero no cerrada. Los del Principat se resistían a hincar la rodilla y Kuric, con 6 puntos, mantenía a flote a su equipo (76-81). Golomán, con su juego en la pintura, y Agada, con los tiros libres, impedían que su rival se acercara más allá de los cuatro puntos (79-83) a falta de 16 segundos.

El Hiopos fue a asegurar la victoria dando balones a Batemon, que prácticamente selló el triunfo con dos tiros libres que situaban el 79-85 faltando 13 segundos, tiempo suficiente para que Castañeda fallara un tiro y Golomán completara un alley-hoop para certificar una victoria de enorme valor clasificatorio y moral para afrontar el duelo de mañana en casa.