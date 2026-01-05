Isidre y Jordi Esteve salvan una exigente primera etapa

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

El piloto de Oliana Isidre Esteve se mantiene en el puesto 29 de la clasificación general y en la categoría Ultimate de coches tras la primera etapa ayer del Rally Dakar 2026, un inicio de competición especialmente exigente que también dejó buenas sensaciones para otro leridano en carrera, Jordi Esteve, que acabó la jornada en decimoctava plaza y ocupa la segunda en su categoría.

Isidre Esteve y su copiloto, Txema Villalobos, se vieron afectados muy pronto por estas duras condiciones y en el kilómetro 6 del tramo cronometrado sufrieron un pinchazo que condicionó el inicio de la especial. A partir de entonces, el piloto de Oliana incrementó progresivamente el ritmo y protagonizó una clara remontada en la segunda mitad del recorrido. Al volante del Toyota DKR GR Hilux, Esteve finalizó la etapa en la vigésimo novena posición absoluta y de la categoría Ultimate, puesto que también ocupa en la clasificación general. “Al inicio hemos sufrido un pinchazo porque íbamos más rápido de lo que tocaba en un tramo de piedras. Una vez solucionado, hemos ido ganando confianza y ritmo, y la segunda parte de la especial ha ido muy bien”, explicó Esteve.

En la categoría de camiones, Jordi Esteve completó una primera etapa muy sólida pese a la extrema dureza del trazado. “Ha ido muy bien, estamos muy contentos. Ha sido una etapa muy rompedora, con muchos vehículos dañados a lo largo del recorrido”, señaló tras cruzar la meta. Su equipo logró mantener un ritmo constante y evitar problemas graves, aunque también tuvo que afrontar un pinchazo. Jordi compite en la categoría T52, correspondiente a camiones de serie, mientras que la T51 está reservada a prototipos.

En el resto de la jornada, el catalán Edgar Canet (Red Bull) se impuso en motos –305 kilómetros de especial con salida y llegada en Yanbu (Arabia Saudí)– tras la penalización por exceso de velocidad del botsuano Ross Branch (Hero). En coches, la victoria fue para el belga Guillaume de Mevius (X-Raid Team), con un tiempo de 3h07:49, por delante del catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia). Carlos Sainz y Nani Roma finalizaron sexto y octavo, respectivamente.