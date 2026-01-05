“Jugamos para lograr algo más”

Publicado por Albert Viladegut Nolasco Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida volvió a quedarse sin premio pese a competir de tú a tú ante uno de los rivales más potentes del grupo. Josep Maria Turull, ayudante del sancionado Gabri, valoró un encuentro en el que los leridanos mostraron una buena imagen, pero volvieron a pagar caro los detalles. “Hemos tenido ocasiones para marcar. Creo que hemos jugado para conseguir alguna cosa más”, insistió Turull, aunque reconoció que volvió a faltar eficacia en las áreas. El técnico subrayó el mérito defensivo del equipo ante un Reus que es el tercer máximo goleador del grupo. “Los últimos 25 minutos de la primera parte han sido muy buenos y hemos fijado al Reus en su campo”, añadió Turull. Sin embargo, en la segunda mitad el guion cambió tras un gol encajado en una acción aislada. “Es un saque de banda, un detalle más. Luego, cuando te vas al partido, una transición nos castiga con el segundo”, lamentó.

Uno de los problemas recurrentes, según Turull, es no adelantarse en el marcador. “El día que lo hagamos, seguramente podremos sumar de tres”, reflexionó. Pese a la mala primera vuelta, quiso ser optimista. “Si cortamos esta mala dinámica a tiempo, la salvación no está tan lejos como podría parecer”, afirmó.

Por su parte, Bilal dijo que “ellos fueron más efectivos, pero merecimos más”. En la misma línea, Campins destacó que “cuando las cosas van mal no acompaña tampoco la suerte”.