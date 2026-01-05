“Nos ha faltado frescura”

Publicado por D. TEJEDOR Creado: Actualizado:

Tras la derrota frente al Casademont Zaragoza, el técnico del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, remarcó que “al equipo le ha faltado un punto de frescura. He notado a jugadores muy importantes para nosotros, como Batemon o Golomán, muy cansados”.

Al margen del cansancio por el poco tiempo de descanso respecto al partido que el equipo disputó el viernes frente al Andorra (79-87), el técnico también apuntó que “cuando teníamos opciones de ponernos por delante tuvimos triples que no entraron y pérdidas que nos castigaron. No hemos sido capaces de darle la vuelta”. Aun así, destacó el esfuerzo del equipo. “Lo hemos intentado”, aseveró.

En cuanto al partido, Encuentra reconoció que “sabíamos que el Zaragoza tenía calidad, pero no me esperaba empezar el primer cuarto perdiendo siete balones. Esperaba salir bien, sin tener que ir a remolque. Los errores del principio nos han penalizado y luego ha sido un quiero y no puedo”. Asimismo, el entrenador leridano explicó que la ansiedad les impidió ponerse por delante de su rival en el marcador. “Hemos hecho un esfuerzo grande para engancharnos al partido, pero siempre lo hemos intentado solucionar rápido. Además de la ansiedad, también nos ha faltado un poco de frescura”, sentenció el técnico del Lleida.

Por otro lado, el entrenador del Zaragoza, Jesús Ramírez, declaró que “hemos tenido sensacion de control durante todo el partido. También ha habido momentos de carácter y las dos cosas nos han dado el triunfo”. También apuntó que “este curso nos ha costado competir dos partidos seguidos y el objetivo es tener un partido igual con el Gran Canaria”.

Derrotas de Andorra, Girona y Manresa

La jornada se completó con las derrotas también de tres de los rivales directos como Andorra, Girona y Manresa. Los del Principat cayeron en la pista del Baskonia (99-92) y siguen a una victoria del Hiopos, mientras que los gerundenses sucumbieron en casa ante el Bilbao (89-93) y los del Bages en Valencia (103-76). Con estos resultados, el Hiopos está empatado a triunfos con Zaragoza y Manresa.

El Barça rompe la mala racha en los Clásicos

El Barça logró una gesta en Madrid, tras derrotar al conjunto blanco por 100-105 pese a estar en cuadro (causaron baja Juan Núñez, Will Clyburn, Jan Vesely y Darío Brizuela), y puso fin a una racha de nueve triunfos en los Clásicos con el eterno rival, y a 37 victorias consecutivas de los madridistas como locales en la Liga Endesa. Nico Laprovittola jugó, de largo, el mejor partido de la temporada, firmando 19 puntos y nueve asistencias, bien acompañado por los 19 tantos de Kevin Punter y los 16 de Tomas Satoransky. En el Real Madrid, Mario Hezonja firmó 27, pero resultaron estériles.