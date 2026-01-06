Dos mil fans en el entreno solidario del Barça Femení

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un total de 2.268 aficionados acudieron ayer al Estadi Johan Cruyff para presenciar el primer entrenamiento de puertas abiertas con fines solidarios del FC Barcelona femenino. La sesión contó con las novedades de la delantera Salma Paralluelo y la lateral Ona Batlle, que afrontan el tramo final de recuperación de sus respectivas dolencias. Las lesionadas Patri Guijarro, Aitana Bonmatí y Cata Coll no saltaron al césped.

Este año la recaudación se destinará íntegramente al programa ‘Pulseras Blaugranas’, que tiene como objetivo mejorar la estancia de larga duración de niños y adolescentes ingresados en centros hospitalarios y de otros con enfermedades graves.