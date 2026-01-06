Xavier Rovira brilla en el Trofeo igualadino

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El nadador del CEN Balaguer Xavier Rovira brilló en el Trofeu DS Nedador Complet Aleví que se celebró en las instalaciones del CN Igualada el pasado sábado día 3. El leridano de 12 años compitió contra los 80 mejores nadadores de Catalunya en su categoría y consiguió terminar en 26º lugar en los 100 mariposa, 7º en los 100 espalda, 35º 100 libres, 36º en los 100 braza y 25º en los 100 estilo. Además, consiguió firmar su mejor marca personal (MMP) en todas las modalidades de la competición celebrada en la comarca de la Anoia.