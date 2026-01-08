“La victoria en Andorra nos dio un respiro increíble”

El Hiopos Lleida pasó página de la derrota del domingo en el Barris Nord ante el Zaragoza con un mensaje claro desde el vestuario: calma, trabajo y confianza en el grupo. Así lo expresaron ayer Millán Jiménez y Melvin Ejim en sus respectivas valoraciones, ambos con la mirada ya puesta en el doble duelo canario que le espera al equipo en el margen de una semana.

El riojano destacó la importancia que supuso la victoria en Andorra. “Fue importante ganar para romper esa mala racha, nos dio un respiro increíble. Si no hubiéramos ganado ahí la cosa sería muy diferente”, reconoció, al tiempo que insistió en que, pese a todo, “el equipo está bien” y que lo esencial ahora es “trabajar día a día e intentar competir al máximo en las islas”. El jugador del Hiopos no dudó en reconocer que el partido ante el Zaragoza fue una oportunidad perdida, aunque quiso restarle dramatismo al resultado. “Ellos no llegaban en su mejor momento y era una buena oportunidad para ponernos dos victorias por encima suyo y sacar un poco la cabeza, pero hay que seguir. Es la jornada trece y quedan aún mucho partidos y no tiene la relevancia que puede parecer”, afirmó.

Más allá del último tropiezo, Jiménez defendió la competitividad del grupo en una liga “muy complicada”, donde “cada equipo tiene mucho nivel y cada partido es dificilísimo”. En ese contexto, cree que el Lleida puede ser un rival incómodo para cualquiera: “Tenemos que estar ahí peleando y podemos dar sustos a cualquier equipo. Sobre el doble compromiso en Canarias, el sábado en la pista del Tenerife y siete días después en la del Gran Canaria, el mensaje fue ambicioso. “Tenemos que intentar competir y sacar uno de los dos partidos”.

En una línea similar se expresó Ejim, que quiso transmitir serenidad y confianza pese a tener más derrotas que victorias. “Sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos la mentalidad correcta para continuar mejorando”, aseguró el canadiense, convencido de que el equipo “va en la dirección correcta”. Reconoció el desgaste físico propio de este tramo de la temporada, pero relativizó ese factor. “Todos los equipos van a estar cansados. Lo esencial es la mentalidad: mantenerse fuertes, comprometidos y hacer lo que sabemos que hay que hacer para ganar”, apuntó. Además, destacó las reuniones internas para detectar aspectos de mejora y convertir este momento en un punto de crecimiento. “Estas etapas difíciles pueden ayudarnos a acabar la temporada siendo mucho mejores”, dijo.