Monsalvo quiere “dar aire fresco” al At. Lleida y asegura que se salvará

Alberto Monsalvo asumió ayer oficialmente su nuevo cargo como director deportivo del Atlètic Lleida convencido de poderle dar “aire fresco” a la plantilla durante este mercado de invierno para conseguir la salvación. De hecho, Monsalvo se mostró convencido de que “vamos a salir adelante y la temporada que viene estaremos en Segunda RFEF”, aunque tanto él como el presidente del club, Xavi Bartolo, señalaron que la plantilla debe sufrir “una sacudida importante”.

Una vez concluida la primera vuelta con el equipo colista –después de los partidos jugados ayer–, Monsalvo, de 44 años, llega al club leridano tras desvincularse del Utebo para relevar a Bartolo, ahora presidente, al mando de la dirección deportiva del equipo leridano, del que señaló que es “un proyecto estable y de futuro”. El aragonés se mostró “muy agradecido” antes de afrontar “un reto bonito pero muy exigente”. El aragonés no escondió que “la situación es difícil”, pero alabó enormemente el trabajo del club y también del cuerpo técnico liderado por Gabri García, al que mostró su plena confianza.

El nuevo director deportivo destacó también que “el trabajo del equipo en el día a día es bueno” y reconoció que su principal objetivo es “hacer un buen mercado de invierno, en el que queremos aportarle más equilibrio al equipo”. “Sabemos que el mercado de invierno es exigente, pero tenemos que hacer cambios y si hay fichajes, tendrá que haber salidas, pero lo que tenemos claro es que si llega alguien tiene que ser para sumar”, añadió Monsalvo.

Por su parte, Bartolo destacó que “Monsalvo ha hecho un esfuerzo para salir del Utebo” y que “con su bagaje nos ayudará a cambiar la dinámica”.

El Atlètic, nuevo colista

El empate del Torrent ante el líder Poblense (1-1) en uno de los dos partidos recuperados ayer para cerrar la primera vuelta deja a los leridanos colistas.