Un accidente obliga a Isidre Esteve a abandonar el Dakar

Isidre Esteve se ha visto obligado a poner fin a su andadura en su vigesimoprimer Dakar, después de sufrir un accidente en el kilómetro 228 de la sexta etapa. Tras un buen primer tramo de especial, el piloto de Oliana impactó duramente contra una duna y, con su Toyota DKR GR Hilux inutilizado para continuar el recorrido, tuvo que ser trasladado en helicóptero al campamento del Dakar, donde fue pasó pruebas médicas para determinar su estado de salud.

Tras ser sometido a un un TAC, una resonancia magnética y un electrocardiograma, las pruebas determinaron que sufría una leve fisura en el esternón y una pequeña fractura en una vértebra. Ambas afectaciones no revisten gravedad y, de hecho, el de Oliana se encontraba en buen estado en el campamento, aunque le impidieron continuar el la competición. Por su parte, su copiloto Txema Villalobos fue trasladado a un hospital para pasar pruebas, pero pronto regresó al campamento, tan solo con un fuerte latigazo cervical.

Esteve afrontaba la prueba con buenas sensaciones y un gran coche, el Toyota DKR GR Hilux, que se reafirmaron en la segunda jornada de la etapa maratón, en la que remontó hasta el puesto 27 de la general. En el inicio de la sexta especial, tan solo perdía 18 minutos con la primera posición, que acabó ocupando Nasser At-Attiyah para situarse líder de la general. Sin embargo, poco después tuvo el accidente que le obligó a abandonar la prueba.