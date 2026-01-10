Isidre Esteve abandona tras un accidente

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

Isidre Esteve se vio ayer obligado a poner fin a su andadura en su vigesimoprimer Dakar, después de sufrir un accidente en el kilómetro 228 de la sexta etapa. Tras un buen primer tramo de especial, el piloto de Oliana impactó duramente contra una duna y, con su Toyota DKR GR Hilux inutilizado para continuar el recorrido, tanto él como su copiloto, Txema Villalobos, tuvieron que ser trasladados en helicóptero para pasar pruebas médicas y determinar su estado de salud.

Tras ser sometido a un un TAC, una resonancia magnética y un electrocardiograma, las pruebas a Isidre Esteve determinaron que sufría una leve fisura en el esternón y una pequeña fractura en una vértebra. Ambas afectaciones no revisten ninguna gravedad y, de hecho, el de Oliana se encontraba en buen estado en el campamento, aunque le impidieron continuar en la competición para no agravar su situación. Por su parte, Villalobos fue trasladado a un hospital, pero pronto regresó al campamento, tan solo con un fuerte latigazo cervical.

Esteve afrontaba la prueba con buenas sensaciones y un gran coche, el Toyota DKR GR Hilux, que se reafirmaron en la segunda jornada de la etapa maratón, en la que remontó hasta el puesto 27 de la general. En el inicio de la sexta especial, tan solo perdía 18 minutos con la primera posición, que acabó ocupando Nasser At-Attiyah para situarse líder de la general. Sin embargo, poco después tuvo el accidente que le obligó a abandonar la prueba.

En motos, Daniel Sanders (KTM) fue sancionado con seis minutos por superar el límite de velocidad y perdió el triunfo de etapa, aunque mantiene el liderato en la clasificación general, siendo el triunfo del día para Ricky Brabec (Honda).

El leridano Josep Solé, en el Dakar Classic, sigue líder de la categoría H3, después de acabar en la vigesimoquinta posición en la clasificación general de la etapa de ayer, lo que le deja en el puesto 28 global del Dakar Classic. En la modalidad de camiones, Jordi Esteve todavía no había llegado al final de la etapa al cierre de esta edición.