El Madrid gana sufriendo al Atlético y se cita con el Barça en la gran final

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Real Madrid se plantó ayer en la final de la Supercopa de España, la quinta consecutiva para los blancos, después de vencer por 1-2 al Atlético de Madrid, un derbi que se llevaron los madridistas con lo justo gracias a los goles de Fede Valverde y Rodrygo Goes, antes del tanto de Alex Sorloth para los rojiblancos, en un duelo en el que el equipo merengue terminó pidiendo la hora.

Habrá Clásico en la final de Yeda (Arabia Saudí). Los de Xabi Alonso se llevaron el derbi de la semifinal con lo justo, en un partido nada vistoso, en el que se valió de un latigazo de Valverde en el minuto 2 y su pegada al espacio de un Rodrygo que ha renacido. Con balón, los blancos estuvieron muy espesos, y sin él, muy especulativo.

El Atlético, que arrolló a su vecino en el último derbi, le puso más energía durante más tiempo para acabar encerrando a los blancos, más fatigados. Sorloth hizo creer en la recta final recortando distancias. El cansancio empezó a hacer mella en ambos conjuntos, con posesiones más largas para el Real Madrid, necesarias para respirar, y un Atlético agazapado y con algo más de energía esperando su opción de empatar. Y las tuvo, primero con un intento de chilena de Griezmann que se quitó de encima Courtois, y después con un gran disparo lejano de Llorente que tampoco encontró portería.