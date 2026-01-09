El Mollerussa firma a Folch y Batalla se va

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Mollerussa sigue haciendo movimientos en el mercado invernal para dar la vuelta a la mala situación clasificatoria (con el equipo colista) y ayer anunció el fichaje del atacante de Reus Sergi Folch, de 22 años, y la salida del portero de Balaguer Albert Batalla, que llegó a la entidad en 2024 y había sido titular durante la primera mitad de la temporada. Con la marcha de Batalla, ya son cuatro las salidas en el mercado de invierno, después de las de Manel Beneite, Toni Vicente y la del otro portero, Andreu Lladonosa. Las caras nuevas también son cuatro, porque han llegado el central David Grifell, Pepo Campanera (de momento único ocupante de la portería) y los atacantes Ricard Robledo y Sergi Folch. Este último llega del Atlético Saguntino y coincidió en el Valls con el entrenador Manel Cazorla la campaña 2023/24, cuando marcó 11 goles en Lliga Elit.