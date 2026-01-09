Los Esteve completan la etapa maratón remontando

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Isidre y Jordi Esteve completaron ayer la etapa maratón con la moral alta después de remontar varias de las posiciones que perdieron en la jornada anterior. Especialmente fructífera fue la etapa para el piloto de Oliana. Rozó el Top 20 al finalizar vigésimo primero absoluto y de la categoría Ultimate, lo que supone su mejor registro parcial en lo que va de Dakar.

La jornada de ayer fue un reto mayúsculo. Tras sufrir dos pinchazos simultáneos el miércoles y verse obligados a recorrer 300 kilómetros a ritmo reducido para proteger la mecánica, Esteve y Villalobos tuvieron que ejercer de mecánicos la noche anterior en el vivac-refugio para poner a punto su Toyota DKR GR Hilux sin ayuda externa. Ayer, con una posición de salida muy retrasada (70) por no haber entrado en la víspera en el 117% del tiempo del primero, el objetivo era resarcirse, y lo lograron sin incidencias. “Por fin hemos tenido un día limpio. Veníamos de un inicio complicado con los pinchazos y hoy –ayer– todo ha funcionado como debía. Salíamos muy atrás y hemos podido remontar muchas posiciones. Al final hemos preferido ser un poco más conservadores para evitar problemas”, resumió Isidre.

Jordi Esteve, por su parte, también se resarció después de una complicada primera parte de la etapa maratón, en la que llegó a tiempo a la meta pero habiendo perdido más de seis horas por culpa de varias averías. Ayer pudo tener una jornada tranquila y acabó decimoctavo, lo que le ha permitido recuperar tres posiciones en la general de camiones, donde ahora es el 24. En cuanto a Josep Solé, que compite en el Dakar Classic, también acabó pese a sus problemas con la navegación y se mantiene en puestos de podio de su categoría.

Por otra parte, Nani Roma (Ford) perdió ayer el triunfo de etapa en la categoría Ultimate por una penalización de algo más de un minuto, aunque pudo subir posiciones en la general y situarse cuarto, justo por delante de Carlos Sainz, mientras que el sudafricano Henk Lategan sigue líder. En motos, victoria del argentino Luciano Benavides y el australiano Daniel Sanders es el nuevo líder, con el joven Edgar Canet sin opciones ya de podio.