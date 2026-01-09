Zoricks cambia Lleida por Udine

El Hiopos Lleida anunció ayer la rescisión de contrato del base Kristers Zoriks, que en los últimos partidos había desaparecido prácticamente de las rotaciones de Gerard Encuentra. El internacional letón, de 27 años y que llegó tocado físicamente después de su participación en el Eurobasket, no se ha adaptado al ritmo con el que se juega en la Liga ACB y ambas partes han llegado a un acuerdo que se oficializó ayer para romper la vinculación que les unía hasta final de temporada.

De hecho, con la contratación frustrada de Xavier Castañeda el club ya pactó con el agente del jugador letón una salida que se haría efectiva cuando Zoriks hubiera cerrado un nuevo destino, circunstancia que finalmente se ha concretado esta misma semana. El letón recalará en la Serie A italiana, en las filas del Udine, que también está luchando por no descender de categoría.

Zoriks ha disputado un total de catorce partidos con la camiseta burdeos, con unos promedios de 4,2 puntos (con un 41% en tiros de dos y un 27% en triples), 0,9 rebotes, 1,6 asistencias y 2,7 de valoración, todo ello jugando 13 minutos de media por encuentro. Pese a que comenzó con buenas actuaciones en los dos primeros partidos de Liga ante Breogán y Barça, en los que anotó 7 y 10 puntos, repartió 5 y 3 asistencias y valoró 12 y 11, respectivamente, el letón se ha ido apagando poco a poco hasta acabar jugando minutos residuales.

La marcha de Zoriks llega sin que el club haya concretado todavía un recambio, por lo que, salvo sorpresa de última hora, afrontará el duelo de mañana en la complicada pista de la Laguna Tenerife con Corey Walden como único base puro, si bien Caleb Agada ha sido reconvertido a director de juego desde el inicio de temporada ante la poca incidencia que han tenido en esta faceta tanto el estadounidense como el propio jugador letón.

La dirección deportiva del Hiopos Lleida ya lleva semanas inmersa en el mercado en busca de un base de garantías que aporte dinamismo y mueva al equipo, un perfil que no será nada fácil de encontrar a estas alturas de la temporada, sobre todo porque debe ser comunitario o Cotonou, ya que las dos plazas de extracomunitarios están cubiertas con James Batemon y Cameron Krutwig. Esta situación, no obstante, podría cambiar en las próximas semanas, y es que Krutwig podría obtener por fin el pasaporte croata –nacionalidad de la que es su mujer–, por lo que ya sería europeo y liberaría una plaza de extracomunitario. Este movimiento permitiría entonces al Hiopos Lleda mirar el mercado estadounidense.

El Atlas Lleida jugará la nueva Copa Campeones

El equipo especial del Força Lleida y la Fundació Aspros, el Atlas Lleida, jugará la nueva Copa Campeones, la primera liga nacional de baloncesto a escala mundial para personas mayores de 16 años con capacidades especiales impulsada por la Fundación ACB. El torneo contará con la participación de los 18 equipos de la Liga Endesa y se jugará en tres jornadas con seis equipos en cada una. La primera en la que participará el Lleida será el 17 y 18 de enero en La Alquería de Valencia. Ayer se presentó en Madrid y la representación del Lleida corrió a cargo de su jugador Miquel Delaurens y su técnico Genís Sánchez.