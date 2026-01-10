Deco dice que la llegada de Cancelo “mejorará la calidad de la plantilla”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El director de fútbol del FC Barcelona, Anderson Luis de Souza 'Deco', confirmó ayer el fichaje de João Cancelo y subrayó que su inminente incorporación responde a la necesidad de elevar el nivel del equipo en el mercado invernal. "Cancelo mejorará la calidad de la plantilla. No es un tema de centrales o no. Estamos recuperando a Ronald Araujo, que Flick ha dicho que con él tenemos un central más. Cancelo te permite que Eric Garcia no tenga que jugar tanto de lateral y también que en un momento de dificultad incluso Koundé pase por dentro. Nos da opciones que no teníamos hasta ahora", señaló sobre el lateral portugués, que está previsto que hoy pase la revisión médica en Barcelona.

“No se ficha a Cancelo por un único tema, primero es porque es un gran jugador. A nosotros al final lo que nos importa en el mercado de invierno es mejorar la calidad de la plantilla; si es para seguir igual o bajar no tiene ningún sentido”, explicó Deco a los medios desplazados a Arabia Saudí para cubrir la Supercopa de España.

Deco incidió en que se trata de una oportunidad de mercado difícil de repetir y destacó la predisposición del jugador, que no estaba inscrito en el Al-Hilal de Arabia Saudí, precisamente, y que ya fue azulgrana cuando el Manchester City le cedió en la temporada 2023/24, por lo que conoce bien a muchos de los que serán sus compañeros. “Cancelo es un futbolista de nivel, de calidad. Es una operación que difícilmente se habría podido hacer, pero no estaba inscrito y tenía un acuerdo para salir. Además, es un jugador que está loco por el Barça y por el encanto que tiene este club. Al final, lo más importante es esto: que Cancelo nos mejora la calidad de la plantilla”, remarcó.

Roony Bardghji, con ficha del primer equipo

Roony Bardghji se convirtió ayer en miembro de pleno derecho de la plantilla azulgrana, al inscribir el club al joven extremo sueco con ficha del primer equipo y asignarle el dorsal '19', que estrenará mañana en la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid. El joven extremo, llegado este verano, jugó con ficha del filial en la primera mitad de curso por problemas de 'fair play'.

Mbappé estará disponible para la final

Xabi Alonso confirmó en rueda de prensa tras pasar a la final que Kylian Mbappé viajaría ayer hacia Arabia y que estará disponible para la final de mañana, después de que se perdiera la semifinal por lesión.