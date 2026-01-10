El Vila-sana vuelve del parón aún mermado por las bajas

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

El Vila-sana visita hoy al Cerdanyola (17.00) en un partido correspondiente a la tercera jornada del grupo A de la Champions League. Las del Pla d'Urgell ponen fin a un parón navideño que se ha prolongado prácticamente un mes, aunque siguen arrastrando numerosas bajas para el duelo en Can Xarau. En esta línea, el técnico del Vila-sana, Lluís Rodero, aseguró que “el equipo vuelve con muchas ganas de competir, pero sigue lastrado por las lesiones”. Para el choque ante el Cerdanyola, Rodero seguirá sin poder contar con Luchi Agudo, Anna Salvat, Gimena Gómez y Laura Pastor. Bajas de peso para un duelo frente a un rival más que exigente.

El Vila-sana regresa del parón con un duelo de Champions después de que el último partido de 2025 también fuera de esta competición. En ese compromiso, las de Rodero cayeron por 4-3 en la pista del Telecable HC, líder de su grupo europeo y la OK Liga, en un partido marcado por las bajas y en el que el entrenador leridano quiso poner en valor el papel del equipo. “Hicimos un gran partido y merecimos ganar”, apuntó. El conjunto leridano llegará a Can Xarau en segunda posición del Grupo A con tres puntos, los mismos que el Cerdanyola. Un rival que, según destacó el técnico del Vila-sana, “buscará constantemente nuestros errores”. El conjunto leridano necesitará controlar el partido y anular los contragolpes de su rival. “Queremos hacer un partido ordenado, buscar el gol y finalizar las jugadas para evitar sus transiciones”, apuntó Rodero.

En la presente temporada, leridanas y barcelonesas ya se vieron las caras en la jornada 2 de la OK Liga Iberdrola en un partido que se saldó con un contundente 5-0 a favor de las del Pla d’Urgell. Aun así, tal y como explicó Rodero, “esta vez será muy diferente; esto es la Champions. Tienen un equipo muy joven con mucha ilusión y juegan en su pista”.

Por otro lado, el Esneca Fraga se medirá hoy (17.00) al Martinelia Manlleu a domicilio con el objetivo de conseguir su primera victoria en la Champions tras dos empates en las dos primeras jornadas.

E

El Alpicat regresa hoy del parón navideño con la visita al CP Las Rozas (16.00) en un duelo clave por la salvación. Las leridanas, decimosegundas con un punto, visitan al equipo que, con 5 puntos, marca la salvación y su técnico, Mats Zilken, aseguró que “hemos hablado de la importancia del partido, pero no tenemos presión. El parón nos ha ido bien, ya que antes siempre teníamos un runrún en la cabeza”.

El choque será el retorno de la vilanovina Pati Miret, que se había retirado. Vuelve para ayudar a su exequipo tras la baja indefinida de Ona Moreno. Según afirmó el entrenador, “está en buena forma, a pesar de los cuatro meses de parón. Echábamos de menos su calidad y veteranía”.