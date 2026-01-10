El Hiopos Lleida despierta a tiempo y envía a dormir al Tenerife (87-94)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El partido ha empezado con un Hiopos Lleida enchufado en la pintura con las canastas de Diagne y Walden que situaban a un 2-6 inicial. El partido ha cambiado con la entrada a pista de Marcelinho Huertas, que ha empezado a repartir asistencias y liderar el juego de los locales. Rápidamente, se ha visto reflejado en el marcador que ha llegado hasta el 26-16, a pesar de un triple final de Walden que ha dejado uno contundente 28-19 por acabar los primeros diez minutos.

Los leridanos han empezado el segundo cuarto con un 0-8 parcial para volver dentro del partido gracias al acierto desde la línea de tres. Pero, de nuevo, entre Huertas y Shermadini han vuelto a cambiar la dinámica situando el 41-29. En aquel momento ha empezado a aparecer Golomán en la pintura para mantener el equipo dentro del partido más el acierto de Paulí que llevaba un 3 de 3 en triples. Finalmente, la distancia no ha variado y los tinerfeños mantenían la ventaja de 10 puntos con el 49-39 al descanso.

Después del paso por vestuarios, Batemon y Golomán han liderado la remontada leridana hasta el 66-68, con la ayuda en la dirección de Walden y la defensa de Ejim, para sorprender un Tenerife que ha empezado muy mal el tercer cuarto. Los locales han clavado un triple para acabar el cuarto por delante con uno ajustado 71-70 en el marcador.

La dinámica era positiva para los de Gerard Encuentra que lo han aprovechado al último cuarto con unos minutos espectaculares de Golomán en las dos canastas y el acierto final de Batemon, que ha acabado con 21 puntos, para ponerse diez puntos arriba. El Tenerife lo ha intentado hasta el final en la desesperada, pero esta vez los leridanos han sabido jugar muy bien los minutos decisivos y se han llevado una victoria vital de las Canarias de cara a la salvación por 87-94.