Inversión de 2 millones en el Parc del Segre para el Mundial

La disputa en 2027 del Mundial de eslalon y kayak cross en el Parc del Segre de La Seu d'Urgell, el cuarto que alberga en toda su historia, supondrá una inversión de dos millones de euros para mejoras en la instalación, además de otro millón para la organización del campeonato.

La principal obra prevista es la sustitución de dos de las cuatro turbinas que son el corazón del Parc del Segre, y que se inauguraron con motivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92. Está previsto que se instalen en julio y su coste asciende a 1,2 millones. Son claves para el funcionamiento de la instalación, tanto para las competiciones como para ser autosuficiente al generar energía eléctrica. “Esto nos garantiza 30 años más del Parc del Segre como lo conocemos”, afirma el alcalde de La Seu, Joan Barrera. También está previsto hacer un mantenimiento de todo el canal de aguas bravas, así como la reparación del pavimento de todo la zona exterior, incidiendo en la accesibilidad. En este aspecto se instalará un ascensor que comunicará el canal con la zona del bar-restaurante. “Haremos un lavado de cara al Parc, que ya le convenía”, señaló Barrera.

Por su parte, la gerente de la instalación, Meri Rodríguez, explicó que por el momento solo se ha ejecutado el 5% de la obra prevista, en concreto, se ha sustituido el sistema eléctrico, el cableado y el sistema de control. La central eléctrica dispone ahora de un nuevo sistema informático, con un programa para gestionar la apertura y el cierre de los canales de agua que facilitará la gestión al quedar todas las operaciones más automatizadas. “Estamos en fase de pruebas, queda mucho trabajo por hacer”, dijo Rodríguez.

Fuentes del Parc del Segre explicaron que la minicentral hidroeléctrica del parque tiene la particularidad que es reversible, algo muy poco habitual en este tipo de instalaciones. Por un lado produce electricidad, cuando el parque no tiene actividad deportiva, y por otro, sirve para garantizar que los canales tengan agua suficiente para poder ser utilizados en épocas de sequía. “Cuando no hay agua, le cambiamos el sentido de trabajo de las turbinas y pasan a bombear agua de la parte baja para subirla hacia arriba”, indicaron.