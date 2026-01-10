Márquez vuelve a rodar tras 100 días de ausencia

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El vigente campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez, volvió a rodar ayer en un circuito de velocidad. El piloto de Cervera se subió de nuevo a una moto después de casi 100 días de ausencia debido a la lesión de hombro que sufrió tras el accidente con Marco Bezzecchi en el GP de Indonesia el pasado mes de octubre.

Márquez se puso a prueba en el Aspar Circuit de Guadassuar, donde siguió con su proceso de recuperación con el objetivo de volver en el mejor estado físico posible al primer test de pretemporada, que se celebrará en Sepang del 3 al 5 de febrero. El nueve veces campeón del mundo terminó con un buen sabor de boca y publicó un mensaje optimista en sus redes sociales. “Primera salida de 2026. De vuelta en la moto y recuperando sensaciones”, escribió el piloto leridano.