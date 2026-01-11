El Atlètic Lleida necesita ganar para empezar a salir del pozo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida abre hoy (18.00/Lleida TV y Lleida en Joc) la segunda vuelta de la competición recibiendo el Español B en el Camp d'Esports, con la intención de dar el primer paso para salir del abismo en el cual ha caído en la primera vuelta. Una vez completada la primera mitad de la temporada, el equipo de Gabri es el colista, a seis puntos del play-out, que marca el València Mestalla, y a siete de la salvación directa, establecida por el Olot.

Por eso, el conjunto leridano afronta el choque de hoy sin margen de error, después de acumular seis partidos sin ganar con una última derrota en casa delante del Reus FC Reddis (1-2) en el retorno a la competición, aunque el equipo ha mejorado las prestaciones defensivas –su principal déficit durante la temporada, ya que los leridanos han encajado 29 goles, el segundo que más sólo detrás del Castelló B (41).

Para apuntalar la mencionada mejora, la dirección deportiva, ahora encabezada por Alberto Monsalvo, ha centrado los esfuerzos en el mercado a mejorar la defensa y, después de incorporar los laterales Carlos Cobo y Marc Vargas –y también dar salida a jugadores que no contaban para el técnico–, el viernes el club fichó a los centrales Borja López e Igor Irazu. Cobo ya ha sumado minutos en los dos últimos partidos, mientras que Vargas y López podrían debutar hoy. En el caso de Irazu, su presencia es duda, porque ayer todavía no estaba inscrito.

Gabri García, entrenador del equipo, dejó claro en rueda de prensa que “con competir ya no nos vale, tenemos que ganar ya”. De hecho, el de Sallent incidió en la necesidad de una victoria no sólo para escalar en la tabla sino también para “dejar atrás todas las dudas que tenemos y que ganando un partido se disiparían”.

Sobre el Español B, equipo que viene ganar a domicilio el Girona B y que ocupa la zona media de la tabla con 23 puntos, Gabri destacó que “a pesar de ser un filial, es un equipo que sabe sufrir y jugar que no pase nada si se avanza al marcador” y puso como ejemplo el enfrentamiento de la primera vuelta en la CE Dani Jarque, que acabó 1-0 a favor de los barceloneses.