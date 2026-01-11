El Atlètic Lleida resiste y suma ante el Espanyol B (1-1)

Publicado por GUILLEM MONTARDIT Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida ha empatado 1-1 ante el Espanyol B en un partido intenso. Moró Sidibé ha avanzado los locales con un gran gol, pero los visitantes han igualado antes del descanso. Pau Torres ha sido decisivo parando un penalti, mientras que en la segunda parte no ha habido ocasiones claras. El empate acerca a los leridanos a la salvación.

El partido ha iniciado con un Espanyol B buscando la espalda de la defensa y ya lo ha conseguido Thymos con un chute cruzado que ha salido rozando el palo. El Atlètic Lleida ha reaccionado bien y tanto Dauda como Bilal han dispuesto de varias ocasiones. Con una muy buena jugada individual, Moró Sidibé ha soltado un gran chute desde fuera del área y ha batido al portero rival (1-0). A pesar de eso, un error de Diaby defiende, ha permitido a Lluc Castell poner el empate en el marcador (1-1). La primera mitad ha acabado a la perfección por el Atlètic Lleida, con Pau Torres parando un penalti en Thymos.

La segunda mitad ha empezado con más imprecisiones, los equipos se han impuesto más en defensa y las acciones ofensivas han disminuido con respecto a los instantes iniciales. Sin ninguna intervención de los porteros en los últimos 45 minutos ha acabado el partido.

Con este empate, el Atlètic Lleida suma un punto que lo aproxima a 6 puntos a la salvación y la próxima semana visitará Castellón el sábado en las 16.00.