El AEM, a salir del descenso ante el líder

El AEM vuelve hoy a la competición (12.00/Lleida En Joc) tras el parón navideño y recibe al Barça B, líder de Primera RFEF, en el recién estrenado césped del campo de fútbol del Recasens. Las leridanas afrontan el primer partido de la segunda vuelta tras cosechar su mejor racha de la temporada, después de las victorias que consiguieron frente al Atlético de Madrid B (1-0) y Osasuna (1-2), y con la oportunidad de dejar atrás el descenso por primera vez desde la primera jornada.

El parón de invierno llegó en el mejor momento del conjunto leridano. Aun así, su técnico, Rubén López, que regresó con seis puntos de seis posibles, aseguró que “mentalmente las jugadoras necesitaban parar. Han conseguido abstraerse de todo lo externo y eso me deja muy contento”. A pesar de que la semana de entrenamientos ha sido complicada por la reparación del césped del Recasens, que ha obligado al equipo a ejercitarse en las instalaciones del Gardeny, y la nevada durante el temporal Francis, el técnico barcelonés puso en valor el trabajo del equipo. “Las jugadoras han vuelto muy bien y los entrenamientos de esta semana han sido muy buenos”, aseguró López.

Las del Segrià tendrán un reto exigente frente al filial del Barça, que es líder y tan solo ha perdido un partido de los últimos nueve que ha disputado. En esta línea, Rubén López destacó el gran potencial ofensivo del equipo más goleador de la categoría con 38 goles. “Mantienen un ataque organizado que seguramente es el mejor de la categoría, pero este año además hace mucho daño en transiciones y robando alto. Si te quitan el balón arriba, intentan acabar rápido y ahí son muy peligrosas”, sentenció el técnico.

Por lo que respecta a las bajas, Rubén López no podrá contar con las lesionadas de larga duración Laura Fernández y Paula Rojas, quien fue operada recientemente. Sí podrá hacerlo con la recién incorporada Alba de la Fuente, que llega procedente del Ona Sant Adrià hasta el final de temporada.