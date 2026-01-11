Exhibición del Vila-sana

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Vila-sana se exhibió ayer en la Champions al imponerse con contundencia en Can Xarau al Cerdanyola por 1-8, en un partido que acerca de forma decisiva al conjunto del Pla d’Urgell a la Final a Cuatro de la competición. En el conjunto leridano reapareció la portera Anna Salvat, mientras que Luchi Agudo jugó unos minutos muy mermada y Bea Gaete lo hizo con dolor, ya que tampoco está recuperada al cien por cien. Mientras tanto, siguen siendo bajas Gime Gómez y Laura Pastor.

El equipo dirigido por Lluís Rodero mostró su versión más sólida y eficaz para sumar tres puntos de enorme valor estratégico. No solo amplía su ventaja sobre un rival directo, sino que además deja prácticamente sentenciado el average particular, un factor clave en la lucha por acabar entre las dos primeras posiciones del grupo.

El Vila-sana encarriló el encuentro desde muy pronto, liderado por una Aina Florenza estelar. La pichichi europea firmó tres goles, dos en la primera mitad y uno nada más arrancar el segundo tiempo, un tanto que terminó de desarmar a las locales. Su capacidad para aparecer en los momentos clave volvió a marcar la diferencia en un partido de máxima exigencia.

El dominio de las del Pla d’Urgell fue total y se tradujo en una goleada coral. Victòria Porta, desde el punto de penalti, Maria Porta, Luchi Agudo, Elsa Salvanyà y Dai Silva completaron el festival ofensivo hasta el 0-8, reflejo de la profundidad de banquillo y la madurez competitiva de un Vila-sana que no levantó el pie del acelerador en ningún momento. El Cerdanyola solo pudo maquillar el resultado con el gol del honor de Laura Valverde, ya con el partido decidido. Con esta victoria, el Vila-sana se sitúa segundo con 6 puntos, muy cerca de certificar su clasificación.

Rodero: “Partido serio”

El entrenador del Vila-sana, Lluís Rodero, explicó que “hicimos las cosas bastante bien, hicimos un partido serio. Me gustó que hemos tenido paciencia, pese a que en el inicio nos hemos precipitado un poco. Luego ya tuvimos más orden y control. Hemos dado pocas opciones al Cerdanyola, así que me voy contento”. Rodero también quiso destacar el regreso de Anna Salvat. “Ha hecho un partidazo, tenemos dos grandes porteras”, concluyó.