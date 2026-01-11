Una mala segunda parte condena al Lleida en León

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Lleida Handbol sufrió ayer una dolorosa derrota frente al Caja Rural Cleba por 36-31 en su retorno tras el parón navideño. Las leridanas no consiguieron imponerse a un rival directo en la clasificación en un partido que tuvo dos partes muy diferenciadas. En la primera, a pesar del mal arranque, las burdeos consiguieron marcharse al descanso mandando en el marcador 13-14, pero los 23 goles que concedieron en la segunda terminaron condenándolas a encajar su quinta derrota consecutiva.

El Lleida no saltó bien al Palacio Municipal de los Deportes y su rival lo aprovechó para imponer su juego (9-7). Sin embargo, tras un tiempo muerto, las de Iban Raigal reaccionaron, subieron el nivel de intensidad y con una gran Henar consiguieron darle la vuelta al marcador y establecer el 13-14 al término del primer tiempo. En el último gol del Cleba, la guardameta del Lleida, Lara Peris, protestó porque el gol había subido fuera de tiempo y fue excluida para el comienzo de la segunda parte. En la reanudación, el guion fue radicalmente distinto. Las del Segrià estuvieron muy flojas defensivamente y concedieron 23 tantos que fueron definitivos para que el Cleba terminara imponiéndose por 36-31. Con esta derrota, el Lleida Handbol es undécimo, un solo punto por encima del descenso que marca el Mislata.

Tras el partido, el técnico del Lleida Handbol, Iban Raigal, destacó que es importante “recuperarse mentalmente y empezar a pensar que queda mucha Liga”. En el horizonte las leridanas tienen un duelo frente al Oviedo que “nos debemos plantear que somos capaces de ganar”, concluyó Raigal.