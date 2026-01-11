El Vilanova sentencia el Lleida en una primera mitad demoledora (3-1)

Publicado por GUILLEM MONTARDIT Creado: Actualizado:

El Lleida ha encajado una dura derrota en el campo del Vilanova después de un primer tiempo muy flojo, en que los locales han aprovechado los errores defensivos para situar un claro 3-0 en el marcador. A la reanudación, los leridanos han mejorado su imagen y han recortado distancias con un gran gol de Aleix León, pero no han podido completar la remontada.

El partido ha empezado muy mal por el Lleida, ya que Marc Celma, con un tiro desde la frontal, ha avanzado el conjunto local (1-0). Cuando el Lleida ha intentado combinar y buscar jugadas, Fran Grima ha encontrado la defensa del conjunto leridano descolocada y, con una centrada por Aarón, que ha rematado a placer, ha puesto el 2-0 en el marcador. Diez minutos más tarde, en una jugada muy similar, ha sido Torrents quien ha puesto la cabeza para batir a Satoca (3-0). El Lleida no ha sabido reaccionar y el Vilanova ha acabado el partido disponiendo de todavía más ataques.

La segunda mitad ha iniciado con un Lleida más embravecido y, eso, le ha permitido, en el minuto 72, un contraataque que ha finalizado con un golazo de Aleix León, que ha recortado distancias (3-1). El Vilanova, con la superioridad en el marcador, ha reducido la intensidad y ha concedido el esférico al conjunto de Cortés durante los minutos finales. Finalmente, el conjunto azul no ha podido hacer nada más y ha acabado perdiendo en la capital del Garraf.

Con esta derrota el Lleida vuelve a ocupar posiciones de descenso y el miércoles tendrá que visitar el campo del Vilassar de Mar en el partido aplazado del día 20.