El Tàrrega deja escapar dos puntos en casa

Injusto reparto de puntos en el Municipal Joan Capdevila entre el Tàrrega y el Juventud 25 de setiembre de Rubí (1-1). Los locales, pese a no jugar un buen partido, se mostraron superiores al conjunto barcelonés en calidad de juego y también en la cantidad de ocasiones de gol, muy favorable a los tarraguenses. Los de Edgar Molina tuvieron dos buenas oportunidades para abrir el marcador en dos aproximaciones de Oliver, que el guardameta visitante logró detener. En el minuto 25 llegó el 1-0 marcado por Dani Vargas, que puso por delante a los suyos. El Juventud aprovechó una acción a balón parado para anotar el gol de Alieu en el minuto 42, que significó el empate con el que se llegó al descanso (1-1).

Después del paso por los vestuarios y ya en la segunda parte, el partido se mantuvo bajo el control del Tàrrega, pero los locales se mostraron incapaces de concretar su superioridad con un gol que les diera los tres puntos. En el minuto 80 fue expulsado Molina con tarjeta roja directa y el Tàrrega afrontó la recta final del partido en inferioridad. Pese a los intentos por marcar, el gol no llegó y los azulgranas tuvieron que conformarse con el empate (1-1).

Después del partido, el entrenador local, Edgar Molina, se mostró contento con el juego de su equipo y declaró: “Estoy contento con el empate, porque este tipo de partidos a veces se complican y puedes perder y no ha sido así, sumamos un punto y nos alejamos un poco mas del descenso”. Para finalizar, añadió que “debemos mejorar en la defensa de las acciones a balón parado, pero hemos sumado un buen punto”.

El Balaguer cayó derrotado en Ripollet (1-0), en un partido marcado por la igualdad y el equilibrio de fuerzas entre ambos conjuntos en el que los de Josete no tuvieron acierto en la finalización de las jugadas. Tras un primer tiempo equilibrado y sin goles, ya en la segunda parte, Merroun marcó el único gol del partido en el minuto 61, y le dio la victoria y los tres puntos a su equipo.