El Enoli, virtualmente fuera de la competición europea

El Enoli Les Borges Vall tiene pie y medio fuera de la presente edición de la Europe Cup, tras caer ayer por un claro y contundente 0-3 en la ida de los octavos de final ante el Nino Praga de la República Checa. El conjunto visitante partía como favorito en la eliminatoria, ya que debutaba ayer en la competición después de caer de la Champions –máxima categoría europea– y confirmó los pronósticos imponiéndose con holgura en el Centre de Tecnificació, cediendo tan solo dos juegos.

La eliminatoria se resolverá este domingo en Praga y el Borges debería hacer una remontada de época para plantarse en cuartos de final, ya que debería ganar también por 3-0, y resolver prácticamente en blanco todos los partidos.

Desde un inicio la eliminatoria se puso cuesta arriba para el equipo de Les Garrigues, que salió a competir con la tripleta catalana formada por Marc Duran, Cesc Carrera y Joan Masip. Duran abrió el partido enfrentándose a Tomas Konecny. El checo fue muy superior durante todo el partido y ganó todos los puntos, por contundentes 3-11, 4-11 y 3-11.

El segundo enfrentamiento fue sin duda el más igualado de los tres, porque Cesc Carrera pudo rescatar dos juegos para los leridanos en su duelo ante David Reitspies (2-3). El palista local arrancó por delante tras un 11-7, pero Reitspies igualó en el segundo juego (4-11). Carrera cedió el tercer parcial por 7-11, pero forzó el desempate en el cuarto, resuelto por un igualado 13-11. No obstante, en el último se impuso Reitspies por 3-6, sumando el segundo punto para los checos.

Joan Masip fue el último en competir para los leridanos, pero tampoco tuvo demasiadas opciones ante Yevhen Pryshchepa, que ganó el choque por 0-3. El visitante ganó los dos primeros juegos por 6-11 y cerró la victoria para los checos con un 9-11 que encarrila la eliminatoria de cara al partido de vuelta de este fin de semana.

El Enoli Borges había alcanzado los octavos de final tras superar dos fases de grupos previas, ambas como primer clasificado e invicto.