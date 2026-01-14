El Pons Lleida recupera a su capitán tras tres meses

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

Después de tres meses, el Pons Lleida pudo recuperar por fin a su capitán, Sergi Duch. El leridano, que se rompió el tendón del músculo poplíteo en la jornada 5 frente al Alcoi (5-2), volvió al Onze de Setembre en la última victoria de su equipo frente al Noia Freixenet (5-3), en un partido en el que pudo empezar a recuperar sensaciones y reencontrarse con su gente. “Me voy con buenas sensaciones del partido. Sabíamos que sería un enfrentamiento muy duro, pero estoy muy contento de poder volver a tener minutos y de hacerlo, sobre todo, en el Onze de Setembre, que siempre es especial”, apuntó el capitán.

Después de dos meses y medio de recuperación, y medio más para coger el ritmo competitivo, Duch contó con seis minutos en pista frente al conjunto de Sant Sadurní d’Anoia, cuando el marcador se puso 4-1. Un gesto que marcaba el punto y final a un largo proceso de recuperación. “Desde que me recuperé tuve la incertidumbre de qué día llegaría la vuelta. Frente al Noia el marcador se puso de cara y Edu vio la oportunidad para sacarme y empezar a quitarme los nervios y la carbonilla”, explicaba el leridano, que la temporada pasada también estuvo un mes de baja por una lesión en la rodilla derecha. A pesar de que en esta ocasión ha estado más tiempo apartado de las pistas, destacó que “el parón navideño fue bueno” para recuperarse y desconectar. Además, puso en valor el papel del vestuario, que le ha “ayudado mucho” a poder volver.

Por otro lado, Duch también valoró positivamente la victoria frente al Noia Freixenet, que deja al conjunto leridano octavo, en posiciones de ‘play off’. “En la situación de la que veníamos era importante volver a sumar después de ganar al Reus para engancharnos en la clasificación. No queremos ser el Lleida de la primera vuelta, queremos ser ambiciosos”, remarcaba el leridano. En esta línea, el capitán también se permitió soñar y destacó la importancia de la WSE Cup, ya que en breve afrontan los cuartos de final frente al Sanjoanense. “Es un título que como leridanos queremos mucho. Tiene algo diferente al resto”, concluyó.