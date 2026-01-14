El Vila-sana, elegido mejor equipo catalán del pasado año

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Vila-sana ha sido elegido el ganador de los Premios UFEC en la categoría de equipo que ha dado más éxitos al deporte catalán en el recién finalizado año 2025. Las del Pla d’Urgell se han impuesto a candidaturas de primer nivel como el FC Barcelona o el CN Sant Andreu de waterpolo. Los premios se entregarán el día 26 en el CaixaForum de Barcelona.

Por otra parte, el equipo visitará hoy al Sant Cugat (21.00) en partido correspondiente a la duodécima jornada de la OK Liga Iberdrola. El Sant Cugat es un equipo “joven y atrevido”, según manifestó el técnico del Vila-sana Lluís Rodero, quien confía en mantener la buena línea tras golear el sábado en la Champions al Cerdanyola por 1-7.

En otro orden de cosas, la jugadora del Vila-sana, Gime Gómez, fue operada el lunes y estará de baja unos dos meses. La internacional argentina no se acabó de recuperar de la intervención que le hicieron el pasado verano en el pie izquierdo y seguía notando molestias con la placa que le colocaron.