Más de 300 participantes en la Fita 973 de Cervera

Más de 300 personas participaron el domingo en la séptima edición de la carrera y caminata de montaña Fita 973, que pretende dar a conocer los senderos próximos a Cervera y rendir homenaje a los hermanos Marc y Àlex Márquez, ya que los recorridos (se podía escoger entre tres rutas de 8, 11 y 17 kilómetros) se diseñaron por itinerarios naturales que frecuentan los pilotos para entrenar. Genís Cuadros, miembro de la organización BTT La Segarra, explicó que parte del recorrido era nuevo y que “una de las características de la Fita 973 es que nunca pasamos el track a los participantes sino que es sorpresa”. En esta ocasión no participaron los hermanos Márquez, aunque mostraron su apoyo.