Freeride de lujo en Aran

El Freeride World Tour 2026 (FWT) arrancó ayer con una espectacular Baqueira Beret Pro by Movistar que congregó a unos 3.000 espectadores a pie del Tuc de Bacivèr, que regresaba al Tour por primera vez desde 2023, ya que en 2024 la prueba se suspendió por falta de nieve y el año pasado se tuvo que buscar una zona alternativa por el mal estado.

El héroe local, Albel Moga, no pudo repetir podio por tercera vez en la prueba aranesa, aunque dio todo un espectáculo. El esquiador de Vielha optó por una bajada que hizo levantar al público, pero sin planchar su característico front flip al final, lo que le hizo terminar en el decimoséptimo puesto. “Estoy muy contento de volver al Bacivèr. Es una montaña a la que le tengo mucho cariño y compito delante de mis amigos y de mi familia. Desafortunadamente he caído, no he podido controlar bien el front flip, pero igualmente estoy contento y orgulloso de mi mismo”, señaló el aranés.

La otra representante de la Val d’Aran fue Maria Castellví, que aprovechó la invitación para realizar una bajada que no se lo puso nada fácil a los jueces. Tras mucha deliberación la colocaron en sexto lugar, a pocas décimas de la quinta posición en esquí. “Estoy súper contenta. Salió casi todo como me esperaba, al final he planchado dos rocas considerables. ¿La gente?, no tengo palabras”, explicó la aranesa.

Por su parte, la reusense Núria Castán, tercera en el ranking en 2025, se quedó a las puertas del podio de snowboard con una línea en la que pudo introducir freestyle. “Estoy muy feliz de empezar el circuito aquí, con toda la comunidad de freeride que hay y la gente animándome. Le he metido más freestyle con un tailgrab y un method; y el doble que por desgracia no he podido planchar, pero bueno, lo hemos intentado y mejoraremos en la próxima”, indicó.

La competición femenina de snowboard la ganó la debutante estadounidense Mia Jones, gracias a una puntuación de 69,67, superando a la francesa Anna Martinez, que obtuvo 66,00, y a la australiana Michaela Davis-Meehan, tercera con 64,5. En hombres triunfó el suizo Liam Rivera, tercero en la general la temporada pasada y que ayer marcó la pauta con una bajada poderosa y precisa que le valió una puntuación de 88,67, superando al debutante francés Sacha Balicco, con 84,67, y al estadounidense Holden Samuels, con 82,67.

En la disciplina de esquí, la canadiense Justine Dufour-Lapointe logró una victoria más que merecida con 86,33 puntos, defendiendo su título con una bajada poderosa. Las debutantes francesas Zoé Delzoppo y Lou Barin completaron el podio con puntuaciones de 76,33 y 74,00, respectivamente. En chicos, el podio estuvo muy ajustado. El neozelandés Ben Richards se llevó la victoria con 86,67, superando por muy poco al estadounidense Toby Rafford (86,50) y al canadiense Wei-Tien Ho (86,33).