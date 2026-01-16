Mollerussa coge el relevo como Ciutat del Bàsquet Català 2026

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Mollerussa ya es oficialmente Ciutat del Bàsquet Català 2026, una distinción otorgada por la Fundació del Bàsquet Català (FBC) con el apoyo de la Federación Catalana. El alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, tomó ayer el relevo de Vilafranca del Penedès y anunció que el próximo 31 de enero la capital del Pla inaugurará la capitalidad con un acto en el que se presentará el programa de actividades y donde se dará a conocer el logotipo de la efeméride.