Refuerzo de la Liga para el Atlètic Lleida

El Atlètic Lleida hizo oficial ayer el séptimo fichaje de este mercado de invierno, el mallorquín Jaume Pascual, que llega para reforzar la parcela ofensiva tras destacar esta temporada con el CE Andratx. De hecho, fue protagonista en el duelo que jugó su ya exequipo en el Camp d’Esports, siendo el autor de los dos goles que, a la postre, no sirvieron para llevarse los tres puntos (3-2). Jaume Pascual, de 29 años, actúa principalmente como extremo derecho, aunque también puede adaptarse por la izquierda, destacando por su capacidad de desbordamiento y verticalidad. Ha defendido las camisetas del Mallorca B, Badalona, Terrassa, Cornellà, CE Manresa y Atlético Baleares, entre otros.

El técnico Gabri García se refirió ayer al jugador balear y se mostró muy contento “de que haya decidido venir a ayudarnos. Nos marcó dos goles con el Andratx y por lo tanto dice mucho de las ganas que tenía de venir pese a la situación en la que estamos. Queremos jugadores que tengan ganas de venir”, afirmó, al tiempo que desveló que ya en verano intentaron su fichaje. “Estuvimos cerca de cerrarlo y ahora, en otra situación, se ha podido concretar, lo que nos alegra mucho”. Gabri podrá contar con todos, a excepción de Antonio Cotán, para el partido de mañana en el campo del filial del Castelló, un rival directo en la lucha por la permanencia.

Sobre la petición de la plantilla de volver a jugar en el Farrús, Gabri reconoció que “a nosotros no nos beneficia el estado del campo, y al final es verdad que los jugadores no están a gusto y han hecho esta petición, y es bueno que el club se plantee esta posibilidad. Ver qué nos interesa más a nivel deportivo”.

El Mollerussa recupera a un portero de su base

El Mollerussa anunció ayer el regreso del portero Alejo Mansilla, de 23 años, formado en su cantera. También ha pasado por las categorías inferiores del Lleida Esportiu, Nàstic de Manresa y Atlètic Segre, y clubes como el Juneda, Borges, Artesa de Segre y Binèfar, equipo del cual procede.