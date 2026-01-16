Rubén López apela a la concentración ante el Madrid B

Publicado por V. PARACUELLOS Creado: Actualizado:

El AEM afronta este domingo una exigente salida al campo del Real Madrid B con confianza renovada tras el empate ante el Barça B. El entrenador aemista Rubén López se mostró satisfecho ayer con la evolución del equipo y con la respuesta de la plantilla a su propuesta de juego. “El equipo está muy bien, convencido de lo que estamos haciendo, con mucha ambición y muchas ganas”, aseguró el técnico. López destacó el valor anímico del último resultado: “Aunque fue un empate, fue contra el Barça y levantando dos veces el resultado. Los resultados ayudan mucho a que el equipo crea en la idea”.

Con la vista puesta en el filial madridista, el entrenador insistió en la importancia de centrarse en el rival inmediato. “Cada encuentro es una final y cada partido es diferente. Me centro en ver dónde podemos hacer daño y qué tipo de partido nos vamos a encontrar”, explicó. Uno de los aspectos a corregir son las acciones a balón parado. “Es un punto muy importante. Es verdad que hicimos dos goles a balón parado, algo que nos estaba faltando, pero también encajamos goles evitables”, reconoció. “No puede ser que un equipo, ni el Barça ni ninguno, nos haga dos goles de estrategia. Es un tema de concentración e intensidad”. Sobre el Real Madrid B, López señaló que “la calidad individual es muy alta. Si tienen un metro, te la hacen”, afirmó. En cuanto a la plantilla, se mostró satisfecho, aunque no cerró la puerta a refuerzos. Finalmente, destacó la receptividad del vestuario. “Es una plantilla muy identificada con el mensaje y con la situación del equipo. Eso es lo más importante”, concluyó.