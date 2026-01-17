Iluminación de Primera para el Camp d’Esports

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, y el concejal de deportes, Jackson Quiñonez, visitaron ayer los trabajos de renovación de la iluminación del Camp d'Esports. Delante del acceso 7 del estadio leridano, el Paer en Cap explicó que se instalarán 78 focos LED de última generación que permitirán enfocar perfectamente todo el campo y ahorrar un 64% de consumo energético. “Es la misma iluminación del Barris Nord, el Spotify Camp Nou o el RCDE Stadium. Será de primera generación y de una calidad extraordinaria”, apuntó Larrosa.

Según el alcalde, ayer concluyeron los trabajos de reparación de la segunda torre del Gol Sud y el objetivo es “terminar las obras en dos semanas”. La renovación supone una inversión de 400.000 euros, la mitad del presupuesto previsto en iluminación para las instalaciones deportivas municipales. Además, elevará el presupuesto de inversiones en instalaciones deportivas hasta los 5,8 millones. “A la finalización de este mandato, habremos hecho una actuación para poner al día los equipamientos deportivos que no se había efectuado en los últimos 30 años”, valoró Larrosa. Por otro lado, aseguró que “se han finalizado las dos primeras etapas” de reparación de la megafonía del estadio y quedará resuelto “de forma inminente”. En cuanto a la posibilidad de que el Atlètic Lleida abandone el Camp d’Esports, el alcalde no quiso valorarlo en profundidad, pero apuntó que “los clubes toman sus propias decisiones. Las instalaciones deportivas están para que los clubes puedan optar a jugar donde quieran y cada uno debe conocer sus capacidades, limitaciones y oportunidades”.

Reconocimiento a Òscar Rubio

Tras visitar las obras, el alcalde recibió en la Paeria a Òscar Rubio, que el domingo jugará su último partido como jugador del Lleida, y le otorgó una placa en reconocimiento por su trayectoria. El jugador fue acompañado por su padre, Miguel Rubio, y el técnico del Lleida, Jordi Cortés.

“El adiós de Òscar nos da un motivo más para ganar”

El técnico del Lleida CF, Jordi Cortés, aseguró ayer en la rueda de prensa previa al choque contra el Can Vidalet del domingo (17.00) que “es un partido especial por toda la connotación de la despedida de Òscar (Rubio) y esto nos da un motivo más para ganar”. El entrenador leridano, presente en el acto de reconocimiento de la Paeria al futbolista de 41 años por su retirada, destacó que “ha sido un acto con mucho simbolismo, pero el de verdad será el que ha de recibir el domingo de la gente que más lo quiere”.Asimismo, Cortés quiso poner en valor el rendimiento del lateral leridano esta temporada e hizo un llamamiento a la afición para que se quedara en el Camp d’Esports una vez concluido el choque. “Òscar no ha jugado ni un partido porque es el capitán y la leyenda. Siempre que ha jugado ha sido porque lo merecía y estaba mejor que el resto. Lo normal es que juegue y lo podamos sustituir en algún momento para que la gente le pueda aplaudir. Le pido a los aficionados que se esperen al terminar el partido porque queremos que sea especial y que se pueda llevar un buen recuerdo”, concluyó.