Doblete canario

El Hiopos Lleida alargó su idilio en las islas afortunadas sumando ayer la segunda victoria seguida y la séptima de la temporada (50-68) que catapulta sus opciones de mantenerse una temporada más en la mejor Liga de Europa. Después de asaltar Tenerife hace una semana, ayer los de Gerard Encuentra repitieron gesta en el Gran Canaria Arena, que despidió con pañolada y pitos a un equipo que casi se despide de la Copa del Rey.

El partido no podía empezar mejor para los intereses leridanos. Después de un triple inicial de Batemon y varias imprecisiones por ambos bandos, el Hiopos puso la directa y se situó con un 0-7 a los cuatro minutos que obligó a Jaka Lakovic a parar el partido ante el run run de la grada. El guion no varió con las instrucciones que dio el esloveno. Su equipo seguía a la deriva y muy fallón. Los de burdeos sacaron provecho de esa situación y con dos tiros libres de Walden, ayer titular, y una canasta de Ejim tras robo de balón elevó la ventaja hasta un sorprendente 0-11 en el ecuador del primer cuarto.

Los canarios, que ya por entonces habían perdido cinco balones –el Lleida tampoco estaba mucho mejor en esta faceta, 3 pérdidas–, seguían negados en el tiro, con canastas algunas muy forzadas y otras en la que el balón era escupido por el aro. Pelos, a falta de 3:44 para el final del periodo, rompió la sequía, pero Jiménez replicó con un triple y una canasta bajo el aro de Golomán elevaron la renta hasta una máxima de 14 puntos (2-16), reducida a 12 por un exburdeos, Kurt Kuth.

El segundo cuarto arrancó igual, pero con el Gran Canaria algo mejor en el tiro. Fue la reaparición de Carlos Alocén, inédito esta temporada tras su grave lesión, la que activó un poco el juego canario, encontrando mejores situaciones que permitió reducir la renta hasta la aparición de Shurna, que con cinco puntos seguidos en su regreso a las islas, incluido un triple, lideró un parcial de 0-7 que devolvió la renta 13 tantos (14-27, m.16). El Hiopos pudo incrementar aún más su cuenta si los colegiados no hubieran invalidado un triple de Batemon por una falta previa de Ejim, que poco después tuvo que irse al banquillo al cometer su tercera falta, dos de ellas un poco infantiles. Fue un momento de desconcierto que los isleños aprovecharon para recuperar parte de la desventaja que arrastraban y llegar al descanso con seis puntos abajo, tras un parcial final de 9-2.

El inicio de la segunda mitad casi fue un calco de la primera. El Granca salió de nuevo muy fallón en el tiro y el Hiopos sacó rendimiento de ello para recuperar la renta de 13 puntos (23-36), y todo ello habiendo perdido 15 balones, por 13 de su rival, que seguía negado en el triple, con un patético 0 de 13. Los canarios volvieron a estar cuatro minutos sin anotar y eso dio cierta tranquilidad a un Hiopos que, sin estar a un buen nivel y pese a algún error no forzado, mantenía a raya a su rival al final del tercer periodo, que cerró dominando por doce puntos y un marcador bajísimo (32-44).

En el último asalto fue cuando el cuadro de Gerard Encuentra dio la estocada definitiva. Un 0-4 de salida, con dos robos de Agada, obligó a Lakovic a parar el partido cuando solo había transcurrido minuto y medio. La diferencia ya era de 16, la máxima en ese momento. Un triple de Pelos fue contestado por otro de Sanz que ampliaba un poco más la renta (35-52), que no paró de subir. El Hiopos se estaba encontrando cómodo y con la confianza por las nubes desarboló por completo a su rival, incapaz de oponer una mínima resistencia salvo apariciones puntuales del galo Pelos.

Un tímido momento de relajación lo paró enseguida Encuentra, que no quería la más mínima sorpresa. Batemon tomó el mando y con cinco puntos y otros dos de Shurna, que sorprendentemente fue aplaudido por el que fue su público tras anotar, sentenciaron el duelo cuando aún faltaban tres minutos y la renta ya era de 23 tantos (40-63).