El Barça quiere alargar su racha en Anoeta

El Barça quiere alargar hoy su gran racha de resultados, que alcanza ya las 11 victorias consecutivas, en la siempre complicada visita a la Real Sociedad en Anoeta (21.00), feudo en el que los azulgranas cayeron la pasada temporada (1-0) después de años con grandes resultados allí.

Después de ganar la Supercopa de España el pasado domingo y pasar de ronda en la Copa del Rey, el Barça quiere evitar despistes antes del regreso de la Champions, ya que el triunfo del Madrid ayer le deja con un solo de punto de ventaja en el liderato.

El entrenador azulgrana, Hansi Flick, dejó claro que “no estamos ganando los partidos por los nombres que hay en las camisetas, sino por la actitud y la mentalidad de los jugadores”, y centró gran parte de su discurso en las posibles salidas de Ter Stegen y del joven Dro. Sobre el meta alemán señaló que “es su decisión y aceptaremos lo que él quiera”, mientras que del canterano dijo que “no es el momento de hablar de ello”, pero dejó caer que en algunos casos “el entorno les incita” a marcharse.

Por ello, quiso mandar un mensaje a los jóvenes de la Masia: “Somos el Barça, uno de los mejores equipos del mundo. Estamos dándoles la oportunidad de poder entrenar con nosotros y les damos también la confianza necesaria. Si uno quiere jugar para el Barça, tiene que darlo todo, al 100%. Estos colores se tienen que defender. Al resto de jugadores, no los quiero”, recalcó.

El joven Dro, rumbo al PSG de Luis Enrique

El canterano Dro Fernández firmará, previsiblemente, por el PSG en este mercado, después de que el gallego decidiera salir del Barça por sorpresa, abonando la cláusula de rescisión de 6 millones de euros.

Betis, Mallorca y Osasuna se imponen

El Betis ganó (2-0) al Villarreal, tercero, y se acerca a dos puntos de la quinta plaza del Espanyol. El Mallorca batió por 3-2 a un Athletic sin rumbo, mientras que Osasuna hizo lo propio ante el Oviedo.