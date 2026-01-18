Esteve y Solé acaban el Dakar en el podio de sus categorías

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

Los dos leridanos que quedaban en competición en el Dakar 2026, después de la retirada forzosa de Isidre Esteve por accidente, completaron ayer el raid más duro del mundo y lo hicieron en el podio de sus respectivas categorías. Jordi Esteve finalizó su primer Dakar al volante de un camión y lo hizo en el decimosexto puesto absoluto y ganando su categoría, mientras que Josep Solé subió al segundo cajón de su cilindrada y finalizó el vigésimo tercero de la general en su primera participación en el Dakar Classic.

Después de abandonar en las tres anteriores ediciones, Esteve logró llevar su DAF intacto hasta la meta de Yambu y hacerlo, además, rozando otro de los retos que se había propuesto este año, entrar en el Top 15. “Estamos muy contentos de haber terminado, la verdad que aún no me lo creo, supongo que cuando volvamos lo asimilaremos todo”, señaló Esteve, que ayer perdió un puesto en la general al saltarse un punto de paso por solo cinco metros. “Hemos pasado pero no lo hemos validado, ha sido un error nuestro, pero lo importante es que casi hemos entrado entre los 15 primeros y hemos ganado nuestra categoría de T5-2, que es muy dura”, añadió.

Solé, por su parte, acabó ayer en el puesto 14 de la etapa y cerró su primera participación en el Dakar Classic con un más que meritorio vigésimo tercer puesto, subiendo al segundo cajón del podio de su categoría H3. “Lo que hemos hecho tiene mucho mérito, nos hemos ganado el respecto de los cien participantes del Dakar Classic”, señaló el leridano.

Por otra parte, el catarí Nasser Al Attiyah logró el sexto triunfo en coches, por delante de Joan ‘Nani’ Roma, que acabó segundo a 9 minutos y 42 segundos. En motos, el argentino Luciano Benavides conquistó la prueba por solo dos segundos sobre el estadounidense Ricky Brabec, la diferencia más corta jamás registrada.