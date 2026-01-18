Festival del Vila-sana en el regreso de Laura Pastor

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Vila-sana se dio ayer un auténtico festín a costa del Las Rozas (11-1) para mantenerse tercero, a un punto del liderato. La goleada tuvo dos nombres propios para las de Lluís Rodero: Laura Pastor, que regresó al equipo tras un año lesionada y lo hizo anotando un gol; y Aina Florenza, autora de seis de los once tantos. De hecho, abrió el marcador en el primer minuto de juego y, ante un Las Rozas muy flojo a nivel defensivo, anotó otros cinco consecutivos, para pasar del 5-0 al 9-0. El gol del honor supuso el 10-1, antes de que Salvanyà cerrara la goleada (11-1).