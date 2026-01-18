Histórico séptimo puesto de Jaume Pueyo en la Copa del Mundo esprint

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El leridano Jaume Pueyo ha vuelto a hacer historia para el esquí de fondo estatal. El corredor del Club d’Esquí de Fons Alt Urgell (CEFUC) de La Seu d'Urgell logró ayer una sensacional séptima posición en el Sprint Libre de Oberhof, en Alemania. Se trata del mejor resultado de un esprinter español en toda la historia de esta disciplina, si bien el cántabro Juan Jesús Gutiérrez posee todavía el mejor resultado para un fondista español con su tercer puesto en la Copa del Mundo de Lamoura Mouthe (FRA) en el año 2000.

A dos semanas para que arranque los Juegos de Milano-Cortina, el urgelense firmó el noveno puesto en la clasificatoria, con un tiempo total de 2:26.50, a 2.10 segundos del danés Lars Heggen. El también leridano Marc Colell (CEFUC) acabó el 34 y quedó fuera de combate. En los cuartos de final, Pueyo hizo una gran estrategia y logró colarse por primera vez esta temporada en una semifinal. Tenía dos Top 10 del año pasado, y ayer los superó al acabar séptimo. “Necesitábamos este resultado tanto yo como el equipo. Me he quedado algo clavado en la subida final y eso me ha hecho llegar en una posición que no podía afrontar con las mismas garantías ese esprint final, pero estoy muy contento”, señaló el urgelense.