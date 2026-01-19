Asedio sin premio para el Lleida, que sigue en zona de descenso

Publicado por ÀLEX GARGALLO Creado: Actualizado:

Apuntaba a ser una tarde feliz y emotiva en el Camp d’Esports, con el adiós de Òscar Rubio como telón de fondo y un partido clave para alimentar las aspiraciones de permanencia. Sin embargo, el guion se diluyó bajo la lluvia. El Lleida no pasó del empate sin goles (0-0) ante el Can Vidalet, en un encuentro marcado por la falta de acierto.

El conjunto de Cortés sumó ayer un punto que sabe a poco. El empate devuelve al Lleida a la última posición, aunque la salvación sigue a solo un punto, ya que los tres equipos en descenso están igualados con quince. Una lucha por la permanencia que se prevé cara y en la que, más allá de la igualdad el average particular puede resultar decisivo. Los leridanos tampoco lograron recuperarlo, tras el 1-0 en la primera vuelta.

La primera mitad transcurrió sin grandes ocasiones. La acción más destacada llegó con un gran balón que Pau Russo colgó y que encontró solo a Jordi Puig en el segundo palo, pero su remate de cabeza se marchó fuera cuando el gol parecía cantado.

Tras el descanso, el Lleida dio un paso al frente. Con la lluvia como acompañante, las ocasiones llegaron. En apenas seis minutos, los de Cortés dispusieron de una doble oportunidad: primero Russo, con un disparo alto, y después Sasha, que remató una acción de estrategia obligando a intervenir al guardameta rival. Jordi Puig, muy activo, volvió a intentarlo con un disparo con la izquierda que no encontró portería.

Russo estuvo cerca de sorprender con un gol olímpico en un córner muy cerrado que se estrelló en la madera. El Lleida acumulaba méritos, pero el gol seguía resistiéndose. La acción no defalleció y Rubio se incorporó en reiteradas ocasiones para buscar su gol y cerrar una narrativa perfecta para colgar las botas. El 12 del Lleida tuvo una internada en el área por la derecha en un balón que quedó botando, y que obligó a Casado a lucirse para negarle el gol al homenajeado.

El Can Vidalet, encerrado atrás, estuvo a punto de llevarse el botín. ‘‘Ramu’, en un contragolpe, robó el balón a Marc García y se plantó ante Satoca, que respondió con seguridad. El 0-0 no impidió el homenaje a Rubio, sustituido en el 82’ y despedido con un pasillo por compañeros, cuerpo técnico y rivales.

“Rubio deja un legado enorme, hay que adaptarse a estar sin él”

El técnico del Lleida, Jordi Cortés, destacó a Òscar Rubio tras el empate, subrayando el legado que deja en el Lleida. “Rubio deja un legado enorme. Hay que adaptarse a estar sin él. Ha jugado porque se lo merecía, me da pena no haber sumado los tres puntos en su despedida”, declaró.Más allá del componente emocional, Cortés valoró positivamente la imagen del equipo pese al empate. “No hemos tenido fortuna, pero me gustaría seguir viendo esta versión del Lleida en casa y, sobre todo, también de visitante. Esto es muy largo, es pico y pala”, señaló.