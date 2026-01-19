El AEM sigue escalando

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

El fútbol no entiende de lujos ni poder y, por mucha opulencia que atesore la Ciudad Deportiva del Real Madrid, el AEM consiguió plantarle cara al filial del conjunto madridista. Las leridanas saltaron al terreno de juego sin complejos y materializaron un valioso empate (1-1) que no les permite salir del descenso, pero las mantiene invictas desde que Rubén López tomó las riendas del equipo y en línea ascendente. El técnico barcelonés ha confeccionado un equipo correoso y efectivo que, a través del balón parado, es toda una pesadilla para sus rivales. Precisamente, de córner llegó el tanto de las del Segrià, que desde que regresó del parón navideño ha marcado sus tres goles a través de los saques de esquina.

El AEM mostró una versión camaleónica, capaz de atacar cuando tuvo la oportunidad y de defender cuando la situación lo requería. Se adelantó con un tanto de Sílvia Peñalver, pero un golazo de Naiara Sanmartín, máxima goleadora de la categoría con 13 tantos, frustró al conjunto leridano. El AEM luchó hasta el final y sumó un significativo empate para superar al Betis en la tabla y escalar hasta la undécima posición, con 14 puntos, los mismos que el Cacereño, que marca la salvación.

Sin amedrentarse por las descomunales instalaciones del Real Madrid, el AEM saltó al terreno de juego como un trueno. Con las mismas jugadoras que la pasada jornada ante el Barça B, Rubén López apostó por una propuesta valiente, yendo a buscar arriba a su rival. La presión aemista, con Cintia y Evelyn como puntas de lanza, le hizo pasar muchos apuros a un Madrid que a punto estuvo de llevarse un susto grande en la salida de balón. La portera blanca, Téllez, no encontraba salida y el filial era incapaz de salir de su campo. Tanto rondar la portería, el AEM se encontró con un córner en el minuto 12 y, de nuevo, volvió a suceder la magia. Evelyn centró al primer palo y Peñalver remató cruzado, imposible para una Téllez que vio como las leridanas se adelantaban en el marcador (0-1). Parecía un ‘déjà vu’, pero el balón parado fue crucial una vez más.

Tras el gol leridano, el Madrid reaccionó. Un minuto después del tanto, Folgado se encontró con un mal rechace de Lucía Alba, pero la guardameta leonesa reaccionó y salvó a su equipo. Esto también podría empezar a considerarse un ‘déjà vu’. Aun así, poco duró la ventaja leridana, ya que en el minuto 20 apareció Naiara y con un zapatazo cruzado desde la frontal del área igualó el choque (1-1). Imparable para una Lucía Alba que se estiró sin suerte. Tras el empate, el AEM pasó por sus peores minutos sobre el césped. El Madrid no atacaba con peligro, pero encerró al conjunto leridano en su propio campo e insistía en ataque. Con el discurrir de los minutos, la presión local cedió y el AEM pudo salir a respirar. Lo hizo por medio de rápidos contragolpes comandados por Evelyn, aunque en ningún momento pusieron en apuros a su rival, que firmó de buen grado el empate al descanso (1-1).

En la reanudación, el partido, así como el clima, se enfrió. Los vientos gélidos de la Sierra bajaron hasta Valdebebas y se apoderaron de un duelo al que le costó reanudar la marcha. En los compases iniciales, el Madrid presionaba, pero el buen hacer de la zaga leridana y las malas decisiones del ataque blanco, frustraron los ataques de un equipo local que no se entonó hasta pasado el minuto 60. En el 67, un error de Vero en el rechace propició el contragolpe local. Bea Vélez le dio el pase de la muerte a Toko, pero Laura Blasco fue al suelo ‘in extremis’ para evitar el tanto del Madrid. Se salvaba el conjunto leridano.

Con la igualada, los técnicos Rubén López y David Fernández movieron el banquillo. Por parte del AEM, entraron la nueva incorporación Alba De la Fuente, que debutó, y Honoka; y por parte del Madrid, Erika Del Pino, Zuazo y Candela. El pulso cayó a favor del técnico leridano, que le consiguió imprimir un último arreón a su equipo y, aunque no pudo conseguir la victoria, el AEM volvió de Madrid con la convicción que, una semana más, se ha dado un paso adelante en la pelea por salir el descenso (1-1).