El Alpicat logra un valioso empate en Manresa

El Alpicat sumó un valioso punto del difícil campo del Gimnàstic Manresa (1-1), en un duelo que comenzó mal para los leridanos por la lesión de Iu Julià a los 6 minutos.

Una falta ejecutada por Hugo Roc en el minuto 12 a punto estuvo de sorprender al guardameta de los manresanos. También rondó el gol Edu Pallàs al filo del descanso, pero en la jugada siguiente llegó el tanto local en la primera ocasión de peligro, tras un remate que Llobera desvió, dio en el poste y el rechace lo aprovechó Rubio para marcar (1-0). A los tres minutos de la reanudación, Oromí tuvo cerca el gol del empate, que finalmente llegó en el 72 en una gran acción de Becerra que acabó rematando Vendrell (1-1), un resultado que mantiene al equipo quinto.

El Atlètic Lleida se queda a ocho puntos de la salvación directa

Pese a haber sumado cuatro empates en los últimos cinco partidos, el Atlètic Lleida ve como la distancia respecto a la salvación directa se amplía a ocho puntos, después de la victoria del Olot contra el líder, el Poblense (1-0). Además, dicho triunfo también provoca que el Castellón B sea el equipo en play out, seis puntos por delante de los leridanos y con el average ganado.